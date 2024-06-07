شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز بدلاء الأهلي والشباب فى ودية النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي مباراة فريقه الودية أمام النجوم غدا السبت، في تجهيز عدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة في الفترة الماضية، لظروف انشغال الفريق بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينوى كولر منح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الشباب الذين يتدربون مع الفريق الأول مثل إبراهيم عبد الحكيم ومحمد عبد الله ويوسف عبد الحفيظ ومصطفى أبو الخير وإسلام عبد الله وريندورف سارباه وأحمد عابدين، وقد يشهد تصعيد مجموعة جديدة من اللاعبين.

كما يخطط كولر لاستغلال ودية النجوم في تجهيز اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة الأساسية مثل أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وكريم فؤاد ومحمود الزنفلي.

واتفق الأهلي على خوض مباراة ودية مع النجوم من أجل تجهيز كل لاعبيه قبل مباراته أمام فاركو يوم 14 يونيو الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين الماضي عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه، وفي غياب 12 لاعبا منضمين للمنتخبات الوطنية.

ويغيب عن تدريبات الأهلي اليوم 12 لاعبا نظرا لانضمامهم للمنتخبات الوطنية، حيث يتواجد 10 لاعبين مع المنتخب الأول وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، بينما يتواجد الثنائي حمزة علاء وكرم الدبيس مع المنتخب الأولمبي.

ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.