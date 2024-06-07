شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: أعجبتنى فكرة منح محمد صلاح ومصطفى محمد الحرية فى هجوم المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسني عبد ربه نجم الكرة المصرية السابق، على تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب الفوز الذي حققه الفراعنة على بوركينا فاسو بهدفين لهدف في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال حسني عبد ربه في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "كلام حسام حسن منطقي وواضح الضغط على الجهاز الفني في كلامه، ما أعجبني أنه فكر في منح محمد صلاح ومصطفى محمد الحرية في الهجوم".

وأضاف: "حسام حسن أكد أنه لا توجد مباراة سهلة وهذا جيد وأرى أنه يسير بشكل جيد، وتحدث بروح إيجابية عن مصطفى شوبير، هناك حالة جيدة خلقها حسام حسن وأتمنى أن يسافر مبكراً ولا يؤجل السفر إلى غينيا بيساو، لأن الوقت لن يكون كافياً لاستشفاء اللاعبين".

واختتم: لفتة طيبة من حسام حسن أنه تحدث عن أشقائنا في فلسطين، وأشكر الجهاز الفني واللاعبين ونتمنى استمرار النتائج الجيدة.