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في أول اختبار لحسام حسن.. الفراعنة تهزم بوركينا فاسو بثنائية في تصفيات المونديال (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب مصر ، فوزا صعبا على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

سجل هدفى منتخب مصر محمود حسن تريزييجيه فى الدقيقتين 4 و8 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف بوركينا فاسو بتوقيع لاسنا تراورى فى الدقيقة 56 .

 

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، بينما تجمد رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط.

 

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من :محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هاني و محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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