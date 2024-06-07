منتخبنا الوطني يتعادل مع نظيره البحريني بدون أهداف

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره البحريني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما الخميس في إطار الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لمباريات المجموعة الثامنة بالدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب البحريني الى عشر نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر المنتخب الإماراتي بفارق خمس نقاط ليتأكد تأهله الى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وبلوغ أيضا نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2027.



فيما حل منتخبنا الوطني في المركز الثالث برصيد أربع نقاط والنيبال في المركز الأخير بدون نقاط .



ومن المقرر أن يحل المنتخب البحريني، ضيفا على نظيره الإماراتي، الثلاثاء المقبل، أما اليمن فستواجه نيبال.



(سبأ)