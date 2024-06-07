حسام حسن يكشف سبب تغيير طريقة لعب المنتخب أمام بوركينا فاسو.. ودور محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، السبب وراء تغيير طريقة لعب المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: “طبقنا طريقة 3-5-2 لسببين، الأول عدم وجود ظهير أيسر والثاني كنت أريد أن أحرر صلاح، طريقة 4-3-3 كانت هي الأقرب، ولكن بسبب الظهير الأيسر ورغبتي في تحرير صلاح قررت أن أغير الطريقة”.

وأضاف" لكن في الشوط الثاني طبقت طريقة 4-3-3، بعد أن رأيت منتخب بوركينا فاسو يتفوق علينا ولذلك سيطرت على الملعب مرة ثانية".

وواصل تصريحاته "شاهدوا متى بدأت التغييرات، لكي استبدل تريزيجيه أو صلاح أو مصطفى محمد لا بد أن استغلهم لآخر لحظة، فكرت في استمرار صلاح لآخر لحظة في الملعب لأن خطورته كانت واضحة".