إدارة الزمالك تحذر من ألاعيب "السماسره"

ياسر رشاد - القاهرة - حذر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب وكلاء اللاعبين من الزج بإسم النادى فى أسماء صفقات جديده فى الميركاتو الصيفي بهدف الترويج لهم على حساب القلعه البيضاء وأن كل مايتردد من أسماء فى الوقت الحالي لاأساس له من الصحه .

وكشف أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف العام على الكره أن هناك بعض الوكلاء يسعون من خلال وسائل الإعلام للترويج للاعبين بهدف تسويقهم ودخول إسم الزمالك يزيد من لفت النظر إلى هؤلاء اللاعبين وأن مجلس الإدارة هدفه الآن إنهاء أزمة إيقاف القيد أولا ثم بعد ذلك ستكون هناك جلسه مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لمعرفة مطالبه فى المرحله المقبله ولن يتم التعاقد مع أى لاعب إلا بعد الحصول على موافقة المدير الفني.

وكانت قد ترددت أنباء عن دخول النادي فى مفاوضات مع لاعبى الوداد المغربي أيوب العلمود وعبدالله حمود .. كما ذكرت بعض المصادر وجود مفاوضات مع كاسيوس مايلولا الجنوب إفريقى المحترف بين صفوف تورنتو اف سى الكندي ومهاجم صن داونز السابق.

على جانب آخر يلعب فريق الكره مباراته الوديه الثانيه فى الخامسه عصر اليوم فى فترة التوقف الدولي حيث يواصل الجهاز الفني تجربة عدد من عناصر الشباب أمثال عمر عبد العزيز حارس المرمى وأحمد رفاعي ومحمد عاطف وعبد الرحمن على وايشو .

ويواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع لهما حيث يؤدى الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مدرب الأحمال بالفريق ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ويعاني "شيكابالا" من إصابة عبارة عن مزق في العضلة الأمامية، بينما يواصل "الونش" التأهيل للتعافي من إصابة الرباط الصليبي بعدما خضع لجراحة ناجحة في وقت سابق.

وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة سير البرنامج التأهيلي للاعبين داخل أرضية الملعب كما يخوض "شيكابالا" و "الونش" تدريبات بدنية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، من خلال إستخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة كما يخوض أحمد فتوح الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة عبارة عن تمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية تعرض لها خلال التواجد مع منتخب مصر.

على صعيد أخر أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تجديد عقد مازن رضا، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، لمدة ثلاث مواسم قادمة.

ووقع مازن رضا على عقود تجديده على بياض، خلال الجلسة التي جمعته مع حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك.

ويعتبر مازن رضا، من أبناء قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ويشغل مركز الجناح الأيسر، وسبق له أن تُوج مع الكوماندوز بـ8 ألقاب خلال السنوات الماضية.

وجاء التجديد للاعب بعد الأنباء القويه التى ترددت حول دخول النادي الأهلي المنافس التقليدي فى مفاوضات مع اللاعب بعد علمهم بإنتهاء عقده مع القلعه البيضاء.