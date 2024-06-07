حسام حسن يوضح سبب استبدال إمام عاشور أمام بوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، السبب وراء استبدال إمام عاشور نجم النادي الأهلي، خلال مواجهة بوركينا فاسور في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن خلال تصريحات عقب نهاية المباراة "إمام مجهد فقط ولا يوجد إصابة، الراحة التي حصل عليها لاعبو الأهلي والزمالك كانت مفيدة".

ومن جانبه قال إبراهيم حسن مدير الكرة بمنتخب مصر، أن إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو كانت عبارة عن إجهاد في العضلة الضامة.

وأوضح أن إمام عاشور سيخضع لجلسات استشفاء في مران المنتخب، وسيسافر رفقة منتخب مصر بشكل طبيعي إلى غينيا بيساوي لخوض المباراة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل بالجولة الرابعة لتصفيات المونديال.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل محمود حسن تريزيجيه هدفي منتخب مصر في الدقيقة الثالثة من ضربة رأسية، ثم عزز بهدف ثاني في الدقيقة السابعة بعد استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع بوركينا فاسو أتبعها بتسديدة أرضية سكنت مرمى المنتخب الملقب بالأحصنة وقلص لاسانا تراوري النتيجة بعدما سجل هدف لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 56.

وكان منتخب مصر قد فاز في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم، على منتخب جيبوتي في القاهرة بستة أهداف نظيفة، ثم تغلب على سيراليون بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت خارج الديار.