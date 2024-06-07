معوض: منتخب مصر حسم الفوز على بوركينا في 30 دقيقة فقط ودخول صلاح يؤثر على قدراته الهجومية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن فوز المنتخب الوطني على بوركينا فاسو في غاية الأهمية، من أجل الاقتراب خطوة نحو الصعود لكأس العالم، مشيرا إلى أنها أيضا مهمة في اللقاء الرسمي الأول لحسام حسن، كما قدم اللاعبون مستوى جيد خلال النصف ساعة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "الغريب بعد ذلك التراجع الكبير لمدة 60 دقيقة، هناك لاعبين بدأت المباراة بقوة في منتخب مصر وبعد نصف ساعة كانوا بعيدين تمامًا، وكان يجب استغلال الموقف في الشوط الثاني، ومعظم الفرق في المجموعة معنا في المتناول".

وأضاف: "أقوى فريق في المجموعة بوركينا فاسو كان بامكان منتخب مصر الفوز عليه بنتيجة 4 او 5، لكن النقطة الأغرب هي التحول الغريب بعد المستوى المميز في بداية المباراة، ثم التراجع بشكل كبير، والمكسب شئ جيد لكن لابد من تقديم أداء قوي خلال اللقاء، ولو استمروا على نفس الأداء كان التقييم سيكون مختلف للمنتخب بالكامل".

وواصل: "حسام حسن كان عنده فكرة يريد تطبيقها، ونجح في ذلك خلال النصف ساعة الاولى، كان من الممكن وجود عمر كمال في الجبهة اليسرى والتغطية عليه من حمدي فتحي، ومن الصعب تغيير طريقة لعب منتخب مصر في مواجهة بعض المنتخبات الآخرى، لكن المنافس اليوم منح اللاعبين اريحية في تغيير الطريقة".

وزاد: "تريزيجيه تم اجهاده في ظل بذل مجهود كبير من أجل التغطية الدفاعية، وبعد نصف ساعة مجهوده قل كثيرًا في الناحية الدفاعية، وكان حسام حسن عليه تغيير مركز حمدي فتحي ودخوله لوسط الملعب في الشوط الثاني من أجل التحكم في مجريات اللقاء، وارى أنه حاول الاستفادة من مجهود كل اللاعبين، ولكن هذه النقطة لم تكن إيجابية".

وتابع: "محمد صلاح مفتاح لعب مهم جدًا، وتفوقه دائما يكون في الطرف الأيمن، ودخوله للعمق يقلل كثيرا ويؤثر على قدرة منتخب مصر في الناحية الهجومية، ومحمد هاني كان من المفترض أن يكون له دورًا هجوميًا أكبر في اللقاء، ولم يتسفد من تواجد زيزو وصلاح أمامه".

وأتم: "النقاط الثلاثة كانت مهمة لأنهم قربونا كثيرا من حسم الصعود، لكن منتخب بوركينا ليس قوي، والمباراة لو كانت على أرض الخصم كانت ستكون مختلفة، والنقطة السلبية خروج كل المخزون البدني في أول نصف ساعة، وكان لابد التعامل بشكل مختلف في اللقاء.. ولاعبي المنتخب المصري مميزين ولكن حسام حسن عليه عدم منحهم تكليفات كثيرة في المباريات.. لأن كثرة التعليمات تُربك أي لاعب".