"تريزيجيه في الصدارة".. تعرف على ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح نجم المنتخب المصري محمود حسن تريزيجية، في قيادة منتخب مصر لتحقيق الفوز، على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتمكن تريزيجيه من إحراز هدفي المنتخب المصري في اللقاء، في الدقيقتين "3، 7" من زمن الشوط الأول من اللقاء.

ورفعت ثنائية تريزيجيه في مرمى بوركينا فاسو، عدد أهدافه في تصفيات كأس العالم إلى الهدف رقم 5 في التصفيات، ليحتل صدارة ترتيب هدافي التصفيات.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، محمد صلاح برصيد 4 أهداف.

ويتقاسم الثنائي باتسون داكا لاعب منتخب زامبيا، كاموري دومبيا لاعب منتخب مالي برصيد 3 أهداف لكلا منهما.

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