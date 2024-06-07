شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: ماحدش قال لى حمد الله على السلامة وكله بيفكر مين هيلعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، رسالة عتاب عبر قناة أون تايم سبورت، عقب مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وقال الشناوي: "اللي مضايقني إن مافيش حد قال لي حمد الله على السلامة، الجميع يتحدث عن من سيلعب، يجب أن النجوم الكبار عندما يتحدثون عن لاعب في المنتخب يقولون له حمد لله على السلامة، الموضوع دخل في كلام كثير، أي حد في الملعب احنا في ضهره نلعب لمنتخب كبير وجماهير كبيرة، واللاعب عندما يكون مصابا أو بعيدا يحتاج أن الناس تقف بجانبه، وأشكر الجهاز الطبي بالكامل في النادي والمنتخب، وكل من وقف بجانبي لأعود من الإصابة سريعاً ولن أستطيع أن أمنحهم حقهم".

وأضاف: "مباراة بوركينا فاسو مهمة وصعبة مع جهاز جديد، وأشكر حسام وإبراهيم حسن على منحي الثقة وأشكر اللاعبين، واجهنا فريقا محترما، والمهم أن نفكر في المباراة القادمة لحسم التأهل".

وواصل: "8 أيام في المعسكر اشتغلنا بشكل جيد على بداية الهجمات، والحمد لله خرجنا بنتيجة إيجابية، وكان هدفنا إسعاد الجماهير ونتمنى وجودهم دائماً في الملعب".

واختتم الشناوى: "أشكر الجهاز الفني بالكامل على منحي الثقة بعدت 4 أشهر بعد الإصابة، وكان الفوز هو الأهم بالنسبة لي، وكنت مستعدا للمباراة بشكل جيد، والجهاز الفني يثق في بشكل كبير، وكنت على قدر ثقتهم، والغياب لا يبعدني عن المباريات بخبراتي وثقة اللاعبين والجهاز".