شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لدينا طموحات لعودة الفراعنة بجهاز فنى وطنى إلى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر وزير الشباب والرياضة عن سعادته بأداء المنتخب الوطني وفوزه المعنوي في أول مباراة بقيادة جهاز وطني مصري للمنتخب تحت قيادة حسام حسن، متمنيًا التوفيق للاعبين في مباراة غينيا القادمة، وحصد ثلاث نقاط أخرى تقربه من التأهل لكأس العالم 2026، مطالباً اللاعبين ببذل مزيد من الجهد، وتقديم أفضل مستوى وأداء يليق بكرة القدم المصرية.

وأشاد وزير الرياضة، فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب خلال المباراة، قائلا: "لدينا طموحات كبيرة وآمال عريضة للصعود لكأس العالم وعودة الفراعنة بجهاز فني وطني إلى منافسات كأس العالم"، مطمئناً الجماهير المصرية أن لاعبي المنتخب والجهاز الفني على قلب رجل واحد، والكل يلعب باسم منتخب مصر، وهناك احترام كبير متبادل بين قائد الفريق محمد صلاح والجهاز الفني الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن.

وأضاف وزير الرياضة: "نحن كوزارة ندعم المنتخب الوطني والجهاز الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن الذي نعمل على توفير مناخ مناسب وكافة عوامل النجاح، مع الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال علام".

واختتم وزير الرياضة حديثه قائلاً: "هناك احترام متبادل بين الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن ومحمد صلاح".

أحرز هدفي منتخب مصر اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" فى الدقيقة 4 من رأسية قوية سكنت شباك الضيوف ، والهدف الثانى فى الدقيقة 8 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك حارس بوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حيث تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل والجولة الثالثة حقق الفوز على بوركينافاسو بهدفين مقابل هدف.

ويواجه المنتخب المصري نظيره منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو، وذلك في إطار الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.