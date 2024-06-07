شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يطالب اللاعبين بعدم الانشغال بالعروض والتركيز فى مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، اللاعبين بالتركيز في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها 14 يونيو الجارى، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دورى nile.

وحذر أيمن الرمادى بعض اللاعبين بالانشغال بالعروض التي يتحدث عنها الوكلاء وتأجيل هذا الكلام لنهاية الموسم، والتركيز فقط داخل الملعب من أجل إنهاء الموسم في مركز متقدم.

ويبحث فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، عن تحقيق الفوز الأول تاريخيا أمام الزمالك، حيث لم يسبق لفريق سيراميكا أن حقق نتيجة إيجابية في تاريخه، حيث واجه الزمالك في 7 مباريات سابقة انتهت جميعا بالهزيمة، سجل خلالها 4 أهداف فقط واستقبل 14 هدفا، ويأمل في كسر هذه العقدة خلال مباراتى الدورى المقرر لها 14 و29 يونيو الجارى.

واستغل أيمن أيمن الرمادى فترة التوقف الدولى الحالي فى دراسة مباريات الزمالك لدراسة كل نقاط القوة والضعف من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وحصد النقاط الثلاثة والتقدم فى جدول الدورى.

ويبدأ فريق سيراميكا مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولى أمام الزمالك 14 يونيو، ثم مواجهة مودرن فيوتشر 19 يونيو، ثم مواجهة المصرى البورسعيدى 23 يونيو، ويختتم مبارياته في شهر يونيو مع الزمالك يوم 29.