الامارات | «عموري» يدعم سلة شباب الأهلي في «الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، عن انضمام لاعب سلة الشارقة ونجم المنتخب الوطني عمر العامري الشهير بـ«عموري»، إلى صفوف شباب الأهلي على سبيل الإعارة، لدعم فريق السلة، ضمن استعداداته لاستحقاق «كأس آسيا» التي تستضيفها صالة النادي خلال الفترة من التاسع وحتى 15 يونيو الجاري.

كما أكد سلطان اكتمال التعاقد مع محترف نادي الكويت الكويتي أنتوني ماركوس للانضمام إلى الفريق، ليكون المحترف الأميركي الثالث الذي يتعاقد معه النادي لاستحقاق الآسيوية، بجانب محترفي المنامة البحريني ترافين ثيوبوديو، وسير دومنيك.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أتوجه بالشكر لإدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة برئاسة محمد عبيد الحصان، على وقوفها داعمة لسلة شباب الأهلي في استحقاقها الآسيوي، وتسهيل مهمة انضمام نجم (الملك) والمنتخب الوطني عمر العامري إلى صفوف (الفرسان)، على سبيل الإعارة».

وأوضح: «تحرص إدارة نادي شباب الأهلي على توفير سبل الدعم كافة لفريق السلة، ورفده بعناصر مميزة قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة في كأس آسيا، خصوصاً أن انضمام عموري سيمنح الفريق خيارات إضافية على أرضية الملعب لما يتمتع به من نسب تسجيل مرتفعة على صعيد الرميات الثلاثية، في مباريات نواجه خلالها نخبة الأندية على صعيد آسيا».

وأضاف: «واصلت إدارة النادي تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع الأميركي أنطوني ماركوس المحترف في صفوف الكويت الكويتي، لينضم إلى محترفي المنامة البحريني الأميركيين ترافين ثيوبوديو، وسير دومنيك، اللذين تعاقدنا معهما منذ أيام لاستحقاق هذه البطولة».

واختتم: «يدخل الفريق حالياً مرحلة التجمع النهائي، لرفع الجاهزية المطلوبة، وتوفير الانسجام المطلوب للعناصر الجديدة التي انضمت للفريق، خصوصاً أن شباب الأهلي سيخوض مباراته الأولى في العاشر من الشهر الجاري، أمام (إن إس ماتريكس) الماليزي».

يُذكر أن قرعة البطولة وضعت شباب الأهلي في المجموعة الأولى الحديدية التي تضم بجواره الرياضي اللبناني المتوّج مطلع الشهر الجاري بطلاً لنهائيات دوري «سوبر غرب - آسيا»، إضافة إلى فريقي «لياونينغ فلاينغ ليباردز» الصيني، و«إن إس ماتريكس» الماليزي، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية «هيروشيما دراجونفليس» الياباني، و«بيليتا جايا» الإندونيسي، و«جونجو كي سي سي» الكوري، و«غورغان» الإيراني.

. شباب الأهلي يلتقي (إن إس ماتريكس) الماليزي في العاشر من الشهر الجاري.