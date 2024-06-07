الامارات | 16 نادياً تحصل على الترخيص في دوري الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة التراخيص الابتدائية في اتحاد الكرة الترخيص المحلي لـ16 نادياً في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى 2024-2025. وأكد اتحاد كرة القدم في بيان صحافي أن اللجنة اجتمعت بتاريخ 30 مايو الماضي، وتم خلاله الاطلاع على المستندات والوثائق المقدمة من كل نادٍ على نظام الترخيص الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم (CLAS)، وفقاً للمعايير الخمسة التي اشترطتها لائحة الترخيص المحلية. وبعد مراجعة كل الوثائق المطلوبة، تم الترخيص للأندية الـ16، بينما لم يحصل نادي مصفوت على الترخيص المحلي، بسبب عدم استيفائه المعايير.