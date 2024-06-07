جهاد جريشة يؤكد أحقية المنتخب ركلة جزاء أمام بوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي أن منتخب مصر استحق الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة بوركينا فاسو، التي فاز فيها الفراعنة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وقال جهاد جريشة في تصريحات تليفزيونية: "هناك ركلة جزاء واضحة وصريحة لمنتخب مصر في الشوط الأول من مباراة بوركينا فاسو.. هناك إهمال من حارس منتخب بوركينا فاسو وهي لقطة مؤثرة في نتيجة المباراة".

وأضاف: "الحكم الكيني بيتر كاماكو احتسب في هذه الحالة ركلة ركنية، لكن هذه الحالة هي ركلة جزاء أو ركلة مرمى، والقرار الصحيح هو ركلة جزاء".

وتابع: "هناك حالة أخرى لحارس مرمى منتخب بوركينا فاسو، حيث تصدى للكرة من خارج منطقة الجزاء، وكان يجب احتساب ركلة حرة لصالح منتخب مصر، بالإضافة لبطاقة حمراء للحارس".

وأكمل: "هدف بوركينا فاسو صحيح، ولا يوجد تسلل، فقدم إمام عاشور كانت تغطي جسد لاعب فريق الضيوف.. تقييم الحكام لا يتخطى 6 أو 7 من 10".

وواصل: "بصفة عامة الحكم بيتر كاماكو دائمًا يحتسب ركلات الجزاء من خلال تقنية الفيديو، ولا يعتمد على نفسه في احتساب ركلات الجزاء".

أتم جهاد جريشة تصريحاته قائلًا: "الحكم من حكام الخبرة والصفوة لكنه خارج ترشيحات الكاف لحكام بطولة كأس العالم 2026 لأنه لا يحتسب ركلات الجزاء إلا من خلال تقنية الفيديو".