مورينيو يكشف عن المنتخبات المرشحة للفوز بكأس اوربا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني الحالي لفريق فنربخشة التركي عن المنتخبات التي يرشحها للفوز بكأس اوربا 2024 والتي ستنطلق يوم 14 يونيو الجاري في المانيا بمشاركة 24 منتخبا بترشيح اربعة منتخبات للحصول على اللقب الاوربي .

ووضع جوزية مورينيو المنتخب الانجليزي على رأس المنتخبات الاوربية المرشحة للحصول على اللقب ليكون اللقب الاول لمنتخب انجلترا منذ الفوز بكأس العالم عام 1966 حيث لم ينجح منتخب الاسود الثلاث في الحصول على لقب على مدار 58 عاما لكنه كان قريبا للغاية من الفوز باخر لقب اوربي بعدما وصل الى المباراة النهائية لكنه خسر المباراة النهائية لحساب المنتخب الايطالي بركلات الترجيح وهو نفس ما حدث في اخر نسختين لكأس العالم حيث خرج منتخب انجلترا من الدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 بروسيا و ربع النهائي لكأس العالم 2022 بقطر .

وعن حظوظ المنتخب البرتغالي قال جوزية مورينيو : لا اريد ان اكون غير ممتن للاجيال السابقة للمنتخب البرتغالي لكننا الان نمتلك منتخبا قويا سواء من حيث المهارات الفردية او على صعيد العمق بالفريق وتوافر الكفاءات الفردية لذلك فالمنتخب البرتغالي قادر على الذهاب بعيدا في البطولة واحراز اللقب .

واضاف جوزية مورينيو : الامر كله يتعلق حاليا بالثقة والايمان التام بقدرة المنتخب البرتغالي على الذهاب بعيدا في البطولة . لا اقول ان المنتخب البرتغالي هو الافضل في البطولة لكن منتخبات اوربا الكبرى اسبانيا وفرنسا وانجلترا والمانيا ليسوا افضل من المنتخب البرتغالي .

ةعن امكانية حدوث مفاجأة من احد المنتخبات الغير مرشحة : لو حدثت مفاجأة ساكون متفاجئا بالفعل فالمنتخبات المرشحة بالنسبة لي هي انجلترا وفرنسا والمانيا واسبانيا بالاضافة الى البرتغال . ايطاليا او بلجيكا ستكون مفاجأة كبيرة بالنسبة لي لو تمكنوا من الفوز بالكأس .