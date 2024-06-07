بشير التابعي: الشناوي هو حارس مصر الأول وأحيى حسام حسن بعد إشادته باللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق السابق، أن إشادة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بجميع اللاعبين أمر يستحق التحية للمدرب، خصوصًا أنه شئ جيد دعم كل اللاعبين ومساندتهم، مشيرًا إلى أن محمد الشناوي حارس المنتخب بعيد عن الفورمة الفنية.

وقال التابعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "الشناوي هو حارس مصر الأول، والجميع يعلم مستواه، والهدف الذي سكن شباكه لم يكن مؤثر، وبالتأكيد لو كان في قمة مستواه كان سيتعامل بشكل أفضل للغاية مع هدف بوركينا فاسو".

وأضاف: "الشناوي هو بالتأكيد سوف يشارك بصفة اساسية في اللقاء المقبل، واعتقد أنه سيعود خلال الفترة المقبلة لحراسة مرمى الأهلي أيضا".

وواصل: "تغييرات حسام حسن في نهاية المباراة كانت لامتصاص الضغط على دفاع منتخب مصر، في ظل حالة القلق الشديدة التي ظهرت في الشوط الثاني، ومشاركة اوفا وابراهيم عادل لم تأتي بجديد".

وختم: "كان يجب على حسام حسن ان يسأل لاعبيه سبب التراجع في نهاية الشوط الأول، ومن ثم شرح الأخطاء التي حدثت على (الصبورة) وسيتم تأجيل التغييرات واللعب بنفس طريقة اللعب، ولكن بعد الهدف الذي سجله بوركينا فاسو الأمر كان مقلق.. وكنت أتمنى وجود اكرم توفيق ظهير أيمن لأنه يدافع جيدًا، بالإضافة للدفع بـ عمر كمال عبدالواحد في الجبهة اليسرى.. واللعب بطريقة 4-2-3-1".