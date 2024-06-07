خالد جلال: "لامركزية سبب الفوز على بوركينا فاسو"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جلال، نجم ومدرب نادي الزمالك الأسبق أن اللامركزية كانت مفتاح حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم أتوقع تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، وربنا وفق حسام حسن في فكرة اللعب بثلاثي دفاعي".

وأضاف: "كانت هناك لا مركزية في طريقة لعب منتخب مصر، والشوط الأول كان لصالح منتخب مصر، والثاني كان لبوركينا فاسو".

وتابع: "تريزيجيه هو نجم المباراة ليس فقط للهدفين، لكنه مرن تكتيكيًا، وشارك في مركز لم يلعب به منذ فترة كبيرة، ثم شارك في مركز آخر خلال الشوط الثاني".

وأكمل: "منتخب بوركينا فاسو تفاجأ بخطة حسام حسن، واللعب بثلاثي دفاعي.. منتخب مصر لم يلعب بهذا التشكيل منذ أيام حسن شحاتة في 2010".

وواصل: "بعد التقدم بهدفين أصبحنا نلعب اللعب التجاري، وهذا له ميزة وعيب، ولكن في الشوط الثاني واصلنا بنفس الأسلوب".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "منتخب بوركينا فاسو تحرر من أسلوبه، وأحرزوا هدفًا، وبعدها فكر حسام حسن في السيطرة والاستحواذ على وسط الملعب".