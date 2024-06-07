إبراهيم حسن يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور.. ويوجه رسالة إلى الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني إمام عاشور، خلال مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "بدأنا المباراة بشكل جيد، ونجحنا في إحراز هدفين، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، وتراجع الأداء جاء بسبب اطمئنان اللاعبين للنتيجة".

وأضاف: "منتخب بوركينا فاسو منتخب واعد في القارة السمراء، وسعداء بتحقيق الفوز عليه، وكنا نستحق الحصول على ركلة جزاء، والحكم كان متحامل علينا".

وتابع: "لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم، وكل نقطة تكون محسوبة بشكل كبير، ومشوار التصفيات طويل، والفوز في مباراة غينيا بيساو المقبلة لن يضمن لنا الصعود إلى كأس العالم".

وواصل: "إمام عاشور شعر بإجهاد في العضلة الضامة، وسيكون جاهزاً لمباراة غينيا المقبلة بعد عمليات الاستشفاء الذي سيخضع لها".

واختتم حسن تصريحاته: "أشكر جمهور مصر على الحضور القوي والدعم الكبير في مباراة بوركينا، وأتمنى حضورهم الدائم لمباريات المنتخب".



وتمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 9 نقاط، جمعهم من ثلاثة مباريات.

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