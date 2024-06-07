حسام حسن: منحت صلاح حرية الحركة.. وأهدي الفوز لأشقائنا في فلسطين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على أن مواجهة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، كانت مواجهة صعبة، وليست في المتناول كما يتحدث البعض.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وقال حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "مواجهة بوركينا كانت صعبة ولكننا نجحنا في تسهيل اللقاء منذ البداية بتسجيل هدفين في بداية اللقاء، واللاعبين نفذوا كل ما كنت أرغب فيه خلال الشوط الأول، وهذا ما جعل هناك اعتقاد لدى الناس بأن بوركينا فريق سهل، وكان بإمكاننا زيادة النتيجة".

وأضاف: "كان من الممكن أن تفلت نتيجة المباراة في الشوط الثاني، ولكننا قمنا بالتدخل وإجراء بعض التغيرات التي أعادت لنا التوازن مرة أخرى في وسط الملعب، ومشوار التصفيات مازال طويل، ولا يوجد منتخب سهل في المجموعة".

وتابع: "أهدي الفوز إلى كل الجماهير، وسعيد بمساندتهم الكبيرة للمنتخب، وأهدي الفوز أيضا لأشقائنا في فلسطين".

وواصل: "إمام عاشور اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وليست الخلفية وسيكون بخير خلال يومين أو ثلاثة".

وأكمل: "إبراهيم عادل سيكون من نجوم الكرة المصرية، وأتوقع له مستقبل كبير في السنوات المقبلة، وكنت أتمنى إعطاءه وقت أكبر في اللقاء".

واختتم حسن تصريحاته: "منحت صلاح حرية الحركة ومساحة للهجوم بشكل كبير، وعدم إلزامه بأي واجبات دفاعية".

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