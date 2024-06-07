"تصفيات المونديال ونهائي السلة".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الجمعة الموافق 7 يونيو الجاري، العديد من المباريات في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

كما تقام اليوم أولى مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة، الذي يقام بنظام "best of 5"، بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

موزمبيق ضد الصومال.. "SSC Sports 1".. 4 عصراً.

كينيا ضد بوروندي.. "ssc".. 4 عصراً.

زيمبابوي ضد ليسوتو.. "SSC".. 4 عصراً.

أوغندا ضد بوتسوانا.. "SSC".. 7 مساءً.

أنجولا ضد إيسواتيني.. "SSC".. 7 مساءً.

مدغشقر ضد جزر القمر.. "SSC Extra 1".. 7 مساءً.

نيجيريا ضد جنوب أفريقيا.. "SSC Extra 1".. 10 مساءً.

المغرب ضد زامبيا.. "SSC Sports 1".. 10 مساءً.

كوت ديفوار ضد الجابون.. "SSC Extra 2".. 10 مساءً.

مباريات ودية دولية

إنجلترا ضد آيسلندا.. "بي إن سبورتس 1".. 9.45 دقيقة مساءً.

ألمانيا ضد اليونان.. "بي إن سبورتس 2".. 9.45 دقيقة مساءً.

نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة

الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. "أون تايم سبورتس 2".. 8 مساءً.

الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز

الترسانة ضد سبورتنج.. "أون تايم سبورتس 1".. 5 مساءً.

حرس الحدود ضد منتخب السويس.. "أون تايم سبورتس 2".. 5 مساءً.

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