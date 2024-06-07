عبد الناصر زيدان يشيد بالجماهير المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى الاعلامي" عبد الناصر زيدان" عبر برنامجه التليفزيوني" ملعب الشمس" بالجماهير المصرية التي حضرت لدعم منتخبنا الوطني، في لقائه ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وهنأ زيدان العميد حسام حسن" المدير الفني للفراعنة" عقب تحقيقه للانتصار الرسمي الأول له مع منتخب مصر، و انفراده بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط

وتابع عبد الناصر ان المدير الفني لمنتخبنا الوطني يحتاج للدعم و المساندة لتحقيق احلام الجماهير المصرية بالوصول لمونديال" كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية" و المقرر إقامتها في 2026.



وأتم عبد الناصر زيدان تصريحاته:" انتصار اليوم على منافس مباشر هو فوز بستة نقاط ، النهاردة كسبنا لعيبة كثيرة بعودة الثقة لها مثل تريزيجيه و حمدي فتحي، وكفاية الروح اللي شوفناها عند لاعبينا، و ربنا يكرمنا في القادم".