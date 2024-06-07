شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستفسر عن البرنامج التأهيلى لـ سيف الجزيرى قبل عودته لمران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك عن تنفيذ البرنامج التأهيلى الذى يخوضه التونسى سيف الدين الجزيرى لاعب الفريق في الفترة الحالية بعد إصابته في العضلة الخلفية،التي تسببت في استبعاده من قائمة المنتخب التونسى التي تستعد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويرغب جوميز في تجهيز الجزيري بالشكل الأمثل للعودة لمران الزمالك وتحديد موقفه من مباراة سيراميكا المقبلة خاصة أنه من العناصر والركائز الأساسية في الفريق والتي لا غنى عنها،ويعول عليه المدرب في قيادة هجوم القلعة البيضاء.

فى سياق مختلف استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على استمرار التونسي سيف الجزيري لاعب الفريق، ضمن صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وتمسك جوميز بالإبقاء على اللاعب مع الزمالك ، وأخطر جوميز مجلس الزمالك برغبته في استمرار اللاعب في ظل المستوى الجيد الذى ظهر عليه في المباريات الأخيرة للفريق ومساهمته في تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية مؤخراً على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

رؤية جوميز بالإبقاء على سيف الجزيري انتصرت في النهاية على وجهة نظر سابقة داخل مجلس الزمالك طالبت بتسويق اللاعب الصيف الجاري والاستفادة من بيعه لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد ، حيث طالبت بعض الأصوات في مجلس الزمالك ببيع المهاجم التونسي لتوفير العملة الصعبة التي يتقاضاها اللاعب وضم أجنبي أفضل منه لكن المدرب البرتغالي أصر على بقاء المهاجم مع الفريق في الموسم المقبل.