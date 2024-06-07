شكرا لقرائتكم خبر عن رسوب مدرس الرياضيات ورفاقه فى الاختبارات التحكيمية بلقاء مصر وبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولى الكينى بيتر واويرو، صاحب الـ42 عاما "دولى 2015" مدرس رياضيات، تعرض لأكثر من اختبار خلال إدارته لمواجهة منتخب مصر وبوركينا فاسو، التى أقيمت مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الـ3 للتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026 والتي انتهت بفوز منتخب الفراعنة 2/1.

وتابع عقل: "الحكم يحتاج أن يكون لديه الفهم الجيد لتطبيق القانون، وأن يتمتع بشخصية حاسمة فى كيفية إدارة مثل هذه المواجهات المصيرية والمؤثرة، وكان يجد صعوبة فى الخروج من طريق الكرة وميحيط اللعب، ولم يستطع متابعة الهجمات المرتدة السريعة خلال فعاليات اللقاء".

فيما جاءت أبرز الاختبارات التى تعرض لها مدرس الرياضيات كالتالى:

- فى الدقيقة 12 تغاضى عن إنذار دنجوا أوتارا للتهور مع حمدي فتحي واكتفى الحكم باحتساب المخالفة الفنية فقط.

- في الدقيقة 33 احتسب الحكم مخالفة منع هجوم واعد على لاعب الخيول محمد أويدرا، وأشهر له البطاقة الصفراء.

- في الدقيقة 37 تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة لصالح تريزيجيه لاعب منتخب مصر، لتهور حارس مرمى منتخب بوركينا فاسو داخل منطقة جزائه، لكن الحكم سمح باستمرار نظرا لأنه كان يتحرك بشكل خاطى أغلب فترات المباراة.

- في الدقيقة 56 أحرز منتخب الخيول هدفا من تسلل واضح عند المساعد الأول، لكن عدم وجود الـVAR أثر بشكل كبيرا.

- فى الدقيقة 65 لعب حارس بوركينا فاسو الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، والمساعد الثانى (شاهد ماشفش حاجة)، ولم تحتسب وكانت تستوجب ركلة حرة مباشرة وإنذار للحارس.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاثي منتخب مصر محمد عبد المنعم ومحمود حسن تريزيجيه وعمر كمال، مقابل إنذار وحيد لمنتخب الخيول من نصيب محمد أويدرا.

ظهور سيئ جدا للمساعدين خلال فعاليات اللقاء بسبب التمركز الخاطئ، فكان الأول سببا في هدف منتخب بوركينا فاسو الذى جاء من تسلل واضح في الدقيقة 56، والثانى أغفل لمسة يد على الحارس خارج الـ18 فى الدقيقة 65، والحكم الرابع سيطر بشكل جيد على المنطقة الفنية، وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.