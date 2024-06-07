شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الجمعة، بعد راحة سريعة حصل عليها لمدة 24 ساعة أمس ويواصل الأحمر تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة فاركو المُقرر لها يوم 14 يونيو الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية غداً أمام فريق النجوم استعداداً لمباراة فاركو ويرغب مارسيل كولر في منح الفرصة للبدلاء وعدد من اللاعبين الشباب في ودية الغد خاصة وأن الأهلي سيخوضها بدون لاعبيه الدوليين المتواجدين مع المنتخبين الأول والأولمبي خلال فترة التوقف الحالية ، حيث يتواجد 11 لاعباً في المنتخب الأول ، هم : محمد الشناوي، مصطفى شوبير،محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق ، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد.

فيما يتواجد الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس مع المنتخب الأولمبي ، كما يغيب المصابين عن ودية الغد وأبرزهم علي معلول.