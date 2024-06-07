شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، على بعض اللاعبين بعد الفوز على النصر في المباراة الودية التي خاضها الفريق استعدادا لمواجهة مباراة سيراميكا بدورى nile.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا بدورى nile

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا في السابعة مساء الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري على استاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة دورى nile.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في دورى nile، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

نتيجة آخر ظهور للزمالك وسيراميكا فى الدوري

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة فيما خسر سيراميكا من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 27 هدفا.

