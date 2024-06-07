شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخشى انتفاضة منتخب السويس اليوم فى ترقى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل حرس الحدود فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق منتخب السويس على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل برفقة بتروجت وغزل المحلة.

يدخل الفريقان المبارة بحثا عن الفوز بعد تعادل الحرس مع سبورتنج سلبيا فى الجولة الماضية، كما تعادل منتخب السويس مع الترسانة بنفس النتيجة.

وعكف محمد مكى المدير الفنى لفريق حرس الحدود، على تصحيح الأخطاء وعلاج إهدار الفرص التى يعانى منها الفريق، بعدما أهدر لاعبو العديد من الأهداف أمام سبورتنج، وطالب مكى اللاعبين بضرورة التركيز وإنهاء الهجمات بشكل متقن واستغلال الفرص، وحذر من الهجمات المرتدة للاعبى منتخب السويس من أجل تحقيق الثلاث نقاط.

فى المقابل، يسعى سعد فاروق المدير الفنى لمنتخب السويس، لتحقيق الفوز الأول فى هذه الدورة بعد الهزيمة فى مباراة والتعادل فى أخرى، وطالب لاعبيه بضرورة نسيان المباراتين السابقتين والتركيز على حصد النقاط واستغلال الفرص، وحذر من خطورة مهاجمى حرس الحدود وعدم ترك مساحات أمام لاعبيه من أجل العودة بالانتصار.

ويحتل فريق حرس الحدود صدارة ترتيب دورة الترقى برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين، فى المقابل يحتل فرق منتخب السويس المركز الرابع والأخير برصيد نقطة من تعادل وهزيمة، لم يسجل الفريق أى هدف واستقبل هدفا وحيدا.