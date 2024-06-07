شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات نادر فرج أمام إنبى فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، خدمات نادر فرج مهاجم الدراويش أمام فريق إنبى، فى المباراة المقررة السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

وغاب نادر فرج عن الإسماعيلى أمام البنك الأهلى بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام بيراميدز، ليتأكد غيابه عن مباراة البنك الأهلى، التي تعادل فيها الفريق بهدفين لمثلهما بعد التأخر بهدفين نظيفين خلال اللقاء، بالإضافة إلى استبعاده من مواجهة القناة في دور الـ32 من كأس مصر والتي حسمها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

ويلتقى فريق الإسماعيلى مع فريق بروكسى الأحد المقبل فى ثانى وديات الدراويش، ويختتم مبارياته الودية أمام زد يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها 17 يونيو الجارى فى الأسبوع السادس والعشرين من دورى Nile.

ووضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، مباريات إنبى الأخيرة أمامه من أجل دراستها لتجهيز الدراويش، للمواجهة المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

ويدرس إيهاب جلال مواجهات الفريق البترولى أمام النجوم وسيراميكا والمصرى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وتحقيق النقاط الثلاث.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها من 25 مباراة مع تبقي 9 مباريات على نهاية المسابقة.