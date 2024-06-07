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نجم الزمالك السابق يدافع عن حسام حسن

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ياسر رشاد - القاهرة - انتقد "محمد ابراهيم" لاعب الزمالك السابق رابطة النقاد الرياضين، وتحديدًا لمنتقدي حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني.


تابع محمد ابراهيم في تصريحات تلفزيونية: البداية كانت قوية لمنتخبنا، و استطعنا تسجيل هدفين مبكرًا في العشر دقائق الأولى، و شغل كابتن حسام الفني واضح.

وواصل نجم الزمالك السابق:" حسام حسن لعب النهاردة و تحفظ على النتيجة في الشوط الثاني علشان خاطر مصر، لو لعب لمجد شخصي كان استمر في الهجوم".

وأضاف:" بنلاعب المنافس المباشر، منتخب بيمتلك 24 محترف، فرقة محترمة واقفة على رجلها، و في النهاية عرفت تكسب، وهو ده المطلوب"

أتم تصريحاته:" لسة القادم أفضل، دي مجرد بداية، و طبيعي علشان دي أول مباراة رسمية لكابتن حسام حسن، يكون في خوف بعد هدف بوركينا فاسو، لكن اجمالًا البداية مميزة و استطاع العميد تحقيق المطلوب و حصد نقاط المباراة كاملة.

وحصد منتخب مصر 9 نقاط في مجموعته المؤهلة لكأس العالم، بعد خوضه 3 مباريات حقق فيهم الانتصار جميعا، ليتصدر مجموعته.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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