السعودية تهزم باكستان وتصعد للدور الثالث بتصفيات أمم آسيا 2027

محمد اسماعيل - القاهرة - عزز منتخب السعودية صدارته للمجموعة السابعة في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندة وكأس أمم آسيا 2027 في السعودية .

وتغلب المنتخب السعودي 3 / صفر على مضيفه منتخب باكستان، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي الأردن وطاجكستان، ليضمن تأهله رسميا للدور الثالث من تصفيات المونديال.

وأحرز فراس البريكان الهدفين الأول والثاني لمنتخب السعودية في الدقيقتين 26 و41 على الترتيب، فيما أضاف مصعب الجوير الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وارتفع رصيد الأخضر إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب الأردن، الذي يواجه ضيفه منتخب طاجكستان، صاحب المركز الثالث بخمس نقاط في وقت لاحق اليوم بذات الجولة، فيما يتذيل منتخب باكستان الترتيب بلا نقاط.

وكان منتخب السعودية حسم في وقت سابق صعوده رسميا لكأس أمم آسيا 2027 باعتباره البلد المضيف.

ويضم الدور الثاني للتصفيات 36 منتخباً تم تقسيمها على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من ذهاب وإياب، وفقا للموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات المونديال، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لمونديال 2026، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر منتخبين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وفرض المنتخب السعودي سيطرته على مجريات اللعب قبل أن يفتتح المدافع ريان حميدو سلسلة الفرص، حينما ارتقى لكرة قادمة من ركلة ركنية وحوّلها بضربة رأس لكنها مرت أعلى العارضة.

ثم تواصلت السيطرة السعودية وكاد فراس البريكان أن يفتتح التسجيل حينما استقبل كرة عرضية من مختار علي في الجهة اليمنى وسددها قوية لكن الحارس يوسف بوت تصدى لها في الدقيقة 18، وبعد ذلك بدقيقة سدد سالم الدوسري كرة من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وأثمر الضغط السعودي عن تسجيل هدف السبق الأول حينما تسلم فراس البريكان كرة داخل منطقة الجزاء وهيأها لنفسه قبل أن يسددها في الشباك في الدقيقة 26، ثم حاول سالم الدوسري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة.

وتكررت المحاولات السعودية على المرمى الباكستاني حتى نجح البريكان في إضافة الهدف الشخصي الثاني له ولمنتخب بلاده بعد أن ارتقى لكرة عرضية متقنة من زميله سلطان الغنام وأسكنها برأسه في الشباك في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني مع استمرار سيطرة المنتخب السعودي على مجريات اللعب حيث أضاف الهدف الثالث بعد هجمة متقنة للغاية تسلم فيها عبدالرحمن غريب الكرة خارج منطقة الجزاء ومررها بينية مميزة لمصعب الجوير الذي سددها قوية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الباكستاني يوسف بوت في الدقيقة 59.

في المقابل حاول المنتخب الباكستاني البحث عن هدف لكن دون أي خطورة تذكر على المرمى السعودي، حيث هدأت وتيرة اللعب بعد ذلك ومضت الدقائق دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة مع غياب تام للفرص الحقيقية على كلا المرميين حتى صافرة النهاية.