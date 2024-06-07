هتاف جمهور مصر لفلسطين في بداية مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر سلامة:

حرصت الجماهير المصرية المتواجدة في مدرجات استاد القاهرة الدولي على الهتاف للشعب الفسطيني، مع انطلاق صافرة مباراة مصر وبوركينا فاسو ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وهتفت الجماهير المصرية: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".

ويلعب منتخب مصر الأول لكرة القدم حالياً مباراته أمام بوركينا فاسو والتي انطلقت صافرتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.