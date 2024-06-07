منتخب مصر يتقدم على بوركينا فاسو بهدفين في الشوط الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وبوركينا فاسو بتقدم الفراعنة في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وافتتح محمود حسن تريزيجيه التسجيل مبكراً للفراعنة بعدما استلم تمريرة رائعة من محمد صلاح ليسددها بالرأس معلنا عن الهدف الأول في الدقيقة الثالثة.

وبعد دقائق قليلة، نجح تريزيجيه في اضافة الهدف الثاني بعد ارتكاب مدافع بوركينا فاسو خطأً داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة منه ويسددها بقوة على الجهة اليسرى في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وبدأ منتخب مصر الشوط الأول بضغط قوي منذ الدقائق الأولى أسفرت عن تسجيل هدفين مبكرين في الدقيقتين 3،8، واستمر الفراعنة في الضغط رغم التقدم وحاولوا تسجيل الهدف الثالث، ولكن انتهى الشوط بهدفين فقط لصالح الفراعنة.

وبدأ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - محمد عبد المنعم– رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح – تريزيجيه.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى قبل مباراة اليوم برصيد 6 نقاط من خوض مباراتين، فيما يأتي منافسه الليلة منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.