شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم الزمالك من جهود 5 لاعبين أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات 5 لاعبين في مباراة سيراميكا المقبلة المقررة يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز،بسبب معاناتهم من الإصابة.

ويغيب عن الزمالك كلاً من محمد عبد الشافى،محمود حمدى الونش،أحمد حمدي بسبب إصابة الرباط الصليبى،بينما تأكد غياب أحمد فتوح بسبب معاناته من إصابة على مستوى الكاحل،ونفس الحال بالنسبة لمحمود عبد الرازق شيكابالا الذى يؤدى برنامجا تأهيلياً للتعافى من إصابة العضلة الأمامية.

ويؤدى "شيكابالا" و "الونش" مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة بصفة مستمرة داخل أرضية الملعب تحت قيادة علاء رجب مدرب الأحمال بالفريق، ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.