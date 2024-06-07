شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يستدرج سبورتنج اليوم بحثا عن الفوز الأول بدورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الترسانة فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق سبورتنج على استاد حسن الشاذلى، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل برفقة بتروجت وغزل المحلة.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات متقاربة، بعدما تعادل الترسانة مع منتخب السويس سلبيا فى الجولة الماضية، وكذلك تعادل سبورتنج مع حرس الحدود سلبيا فى نفس الجولة.

وطالب حسين شكرى المدير الفنى لفريق الترسانة، لاعبيه بضرورة القتال وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز الأول فى دورة الترقى والعودة مجددا للمنافسة بعد الهزيمة والتعادل فى أول جولتين، ويتسلح شكرى بعامل الأرض من أجل حصد أول انتصار فى الدورة وتحقيق حلم الشواكيش.

فى المقابل، يأمل أحمد فاروق، المدير الفنى لفريق سبورتنج، فى العودة بالثلاث نقاط وتحقيق الفوز الثانى له فى هذه الدورة بعد الفوز على منتخب السويس والتعادل مع حرس الحدود، ليواصل الاقتراب من صدارة الترتيب والتقدم خطوة مهمة نحو التأهل للدورى الممتاز، وحذر اللاعبين من انتفاضة الترسانة خاصة خط الهجوم الذى يجيب التحولات السريعة.

يحتل فريق الترسانة المركز الثالث فى ترتيب دورة الترقى بنقطة واحدة، من مباراتين حيث خسر الأولى وتعادل الثانية، سجل لاعبو الشواكيش هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف، فى المقابل يحتل فريق سبورتنج المركز الثانى برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل، سجل لاعبوه هدفا ولم يستقبلوا أهدافا.