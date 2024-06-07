شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يطلب العودة للدورى التونسى وجلسة هامة فى الأهلي لتحديد مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر محمد الضاوي "كريستو" لاعب فريق الاهلى مسئولو النادي برغبته في العودة للدوري التونسي والانتقال لأحد الأندية التي تفاوضه هناك بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بشكل تام خلال الموسم الجاري.

ورغم امتلاك كريستو عروض من أندية محلية، إلا أنه يُفضّل العودة إلى تونس ويبحث مسئولو الأهلي مصير اللاعب خاصة وأن هناك إقتراح داخل النادي يُطالب بتجديد عقد اللاعب وإعارته لمدة موسماً على أن يعود للأهلي بعد الموسم المقبل ، ويرى أصحاب هذا الإقتراح أن كريستو صاحب قدرات فنية عالية وموهبة شابة لابد من الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلي مصير كريستو خلال الأيام القليلة المقبلة وحسم موقفه سواء بالعودة للدوري التونسي أو الإنتقال لأحد الأندية الأخرى في مصر أو خارجها وربما يستمر مع المارد الأحمر لكنه إحتمال ضعيف للغاية.

وانتقل كريستو للأهلي في يناير 2023 قادماً من النجم الساحلي التونسي بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم غير أنه لم يشارك مع الفريق إلا على فترات مُتباعدة.