شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورة الترقى قبل مباريات اليوم.. الحرس متصدرا وسبورتنج وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكى، صدارة ترتيب دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، برصيد 4 نقاط متفوقاً بالأهداف عن فريق سبورتنج صاحب نفس الرصيد بعد مرور جولتين من المنافسة.

ترتيب جدول دورة الترقى بعد مباريات الجولة الثانية

1 حرس الحدود 4 نقاط

2 سبورتنج 4 نقاط

3 الترسانة نقطة

4 منتخب السويس نقطة.



تنطلق فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثالثة من منافسات دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز الموسم المقبل، بين الترسانة وسبورتنج، وحرس الحدود مع منتخب السويس.

ويستدرج فريق الترسانة فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق سبورتنج على استاد حسن الشاذلى، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات متقاربة، بعدما تعادل الترسانة مع منتخب السويس سلبيا فى الجولة الماضية، وكذلك تعادل سبورتنج مع حرس الحدود سلبيا فى نفس الجولة.

بينما يستقبل حرس الحدود فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق منتخب السويس على استاد المكس بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بحثا عن الفوز بعد تعادل الحرس مع سبورتنج سلبيا فى الجولة الماضية، كما تعادل منتخب السويس مع الترسانة بنفس النتيجة.