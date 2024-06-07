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معوض: مباراة غينيا بيساو صعبة لهذا السبب

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ياسر رشاد - القاهرة - قال سيد معوض نجم الأهلي و منتخب مصر السابق أن مباراة الفراعنة المرتقبة أمام غينيا بيساو ستكون صعبة والتي تجمع بينهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أضاف معوض في تصريحات تلفزيونية أن سبب صعوبة مباراة منتخب مصر و غينيا بيساو، بسبب الأجواء، والمباريات خارج الملعب تكون صعبة.

وتابع: سبق وخسرنا أمام اثيوبيا في وجود إيهاب جلال، وأي فريق يجب التحضير له جيدًا، والطبيعي عندما تلعب بالطريقة المعتادة ستحقق الفوز.

وأنتصر منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم .

ويعتلي منتخب مصر مجموعته برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول 3 مباريات بتحقيق الفوز فيهم جميعا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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