شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يواجه الاتحاد السكندرى بنهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الجمعة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال مع نظيره الاتحاد السكندرى في أولى مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السلة، والتى يستضيفها إستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباريات بنظام best of 5 حيث يلتقى الفريقان في 5 مباريات، و الفريق الفائز في 3 مباريات بكون المتوج باللقب .

وتقام المباريات أيام 7 و 9 و 11و 13 يونيو على ستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة فاصلة يوم 14 حالة تعادل الفريقان في مرات الفوز و الخسارة.

أعلن مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عن طاقم التحكيم المقرر إدارته لمباريات نهائي دورى السوبر لكرة السلة رجال التي تجمع الأهلى مع الاتحاد السكندرى في الفترة من 7 إلى 13 يونيو الجارى.

ويتكون الطاقم من اللاتيفى مارتنز كولوفيزك، ويعاونه مواطنه جاتس سالين، والبورتريكى روبرتو فاسكوز