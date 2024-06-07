«ملوش بصمة وطريقة اللعب سمك لبن تمر هندي».. هجوم قوي من رضا عبدالعال على حسام حسن

الشارقة - اميمة ياسر -

شن رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، هجوما قويا على على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك بعد تصريحاته عقب مباراة بوركينا فاسو.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز على نظيره بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «تن»،: «اللاعبون بذلوا مجهود في أول ربع ساعة فقط بعد كده السرحان بدأ وطريقة اللعب بقت (سمك لين تمر هندي) ومشوفناش شخصية المنتخب، والاستحواذ كان سلبي».

وأضاف لاعب الزمالك السابق: «كلام حسام حسن، غير مقنع منتخب بوركينا فاسو لم يتفاجئ بالخطة إنت معملتش حاجة الهدفين جايين كده من عند ربنا، مفيش كورة ملعوبة، مفيش تكتيك عشان نقول أن هناك بصمة للمدرب. إنت مفروض بعد الهدفين تقوم وتصرخ وتنادي على اللعيبة وتقولهم اضغطوا».

وتابع: «إنت تسببت في عودة منتخب بوركينا فاسو للمباراة بسبب التأخر في اجراء التغييرات»

واختتم رضا عبد العال: «تصريح حسام حسن، بأنه لا يوجد منافس سهل، هو عاوز يفخم في كل الفرق، منتخب بوركينا هو من أقوى المنتخبات في المجموعة وكان ممكن نكسبه 3 أو 4».