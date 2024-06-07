منتخب ألمانيا يواجه اليونان في البروفة الأخيرة قبل بطولة اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب ألمانيا مع اليونان مساء اليوم الجمعة وديا في إطار استعداداته لبطولة كأس أمم أوروبا التي تنطلق الجمعة المقبلة وتستضيفها الملاعب الألمانية، في آخر بروفة للماكينات الألمانية قبل خوض غمار اليورو.

ويأمل ناجلسمان مدرب ألمانيا في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بشكل شكل قبل البطولة الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها.

ويدخل منتخب ألمانيا البطولة ويلتقي مع إسكتلندا يوم الجمعة المقبلة في المباراة الافتتاحية لبطولة اليورو.

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى كونه البلد المستضيف ويتواجد معه منتخب اسكتلندا وسويسرا والمجر.

يلتقي منتخب ألمانيا مع إسكتلندا في الجولة الأولى ثم يواجه المجر في الجولة الثانية قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة سويسرا.

ويعيش منتخب ألمانيا فترة سيئة بعد خروجه المبكر من بطولة كأس العالم في آخر نسختين 2018 و2022 من دور المجموعات، أما بطولة اليورو الماضية خرج من دور 16 بعد سقوطه أمام إنجلترا بهدفين نظيفين.

موعد مباراة ألمانيا واليونان الودية

تبدأ مباراة ألمانيا واليونان في العاشرة إلا ربعا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتقام المباراة على ملعب أليانز أرينا، وتنقل قناة بي ان سبورتس اللقاء عبر قنواتها.