الشناوي: حزين بسبب التركيز على من سيشارك أساسيا رغم عودتي من إصابة كبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد الشناوي حارس منتخب مصر أن الجميع يدعم من يشارك في المباراة مضيفا أن كافة اللاعبين واحد ويساندون بعضهم البعض، مبديا استياءه من أحاديث بعض الجماهير بعد عودته من الإصابة.

قال الشناوي في تصريحات عقب مباراة مصر و بوركينا فاسو: زعلان أن مفيش حد قالي حمد الله على السلامة بعد عودتي من الإصابة وكان التركيز مع مين الحارس اللي هيكون أساسي.

وأضاف: بشكر كابتن حسام حسن وإبراهيم حسن وسعفان الصغير على الدعم والثقة ومنحي فرصة اللعب اليوم بعد غياب 4 شهور.

وتابع: أشكر اللاعبين أيضا على تنفيذ تعليمات المدرب، والكل في منتخب مصر رقم واحد.

وأتم تصريحاته قائلا : "ياريت لما لاعب يتعرض لإصابة كبيرة يتم دعمه".

وكان الشناوي تعرض لإصابة قوية مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الماضية، وأصيب في الكتف بخلع، ليغيب شهور قبل أن يعود للملاعب في الفترة الماضية.

ويواجه منتخب مصر نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، وكان الفراعنة حققوا الانتصار على بوركينا فاسو.

وأنتصر منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال 2026.

رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط، بعدما حقق الانتصار في مبارياته الثلاثة الماضية ليحقق العلامة الكاملة.