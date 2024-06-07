شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه البنك الأهلى ودياً اليوم استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره البنك الأهلى ودياً اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).

وتعد ودية البنك الأهلى هى الثانية للأبيض خلال فترة التوقف الدولى، بعد مواجهة النصر في الودية الأولى يوم الثلاثاء الماضى وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف،حيث يسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لاستغلال المباريات الودية في تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة أمام سيراميكا في الدورى.

ويمنح جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك الفرصة فى مباراة الفريق اليوم أمام البنك الأهلى باستاد بتروسبورت لمجموعة من اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة فى المباريات الماضية مثل ياسر حمد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وموتيابا للحكم عليهم بشكل نهائى، لاسيما وأن بعضهم مرشح للاستغناء عنهم فى نهاية الموسم .