شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات العائلات فى ألعاب الصالات.. رحلة تحدى الآباء تُضيئ طريق المجد للأبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ابن الوز عوام" هذا هو الحال في أكثر من لعبة جماعية، مثل الطائرة واليد والسلة، أو بالأسم المتعارف عليه "ألعاب الصالات" كونها تلعب في صالات مغطاة على خلاف ما يحدث في ملاعب كرة القدم التي تلعب في ملاعب مفتوحة، حيث يبدأ الفرد امتهان لعبة ما ويسير على دربه الأبناء أو الأخوات، ومنهم من يتفوق على الأب أو الأخ ويصنع أمجادا وتاريخا ناصعا ويحفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات اللعبة.

ومن المفارقات أن يحتضن سقف بيت واحد أكثر من فرد يكون انتمائه وهويته مختلفة وطموحهم وأهدافهم متضاربة، ومنهم من يدافعون عن هوية وقميص نادي واحد ويُكملون بعضهم بعضاً، ومنهم من يورث لعبته المفضلة لأبنائه وأخواته فتصبح العائلة بأكملها رياضية حلمهم واحد وقضيتهم مشتركة، ومنهم من يُنحي الولاء والانتماء جانبا ويجعل الأولوية لمن يحقق حلمه ويلبي تطلعاته المادية ويكون شعاره "نحن في عصر الاحتراف" وينزع ثوب الانتماء، حتى ولو تضاربت مصلحته مع انتمائه أو على الأقل مع انتماء الأغلبية من عائلته.

نماذج كثيرة تعج بها ألعاب الصالات التي تتكاثر فيها أشجار العائلات سواء في كرة اليد أو الطائرة أو السلة، منهم من يتوارثون اللعبة الواحدة ويمتهنها الإخوة والأبناء، ومنهم من يتزاوجون من نفس ممارسي اللعبة أو لعبة أخرى، فيخرجون أجيالا جديدة من الرياضيين بطموح رياضية وهدف تنافسي، وهناك حكايات كثيرة تخفيها جدران الصالات في ألعاب الجماعية المصرية، وقصص عائلية كثيرة كانت حافز ودافع على التألق وحمل لواء اسم العائلة في تلك اللعبة، لذا حاولنا الاجتهاد من أجل نقل حكايات العائلات ودورها في ملاعب الصالات بالأندية المصرية، حيث يوجد عائلات كثيرة معروفة بتاريخها الطويل في ألعاب الصالات ومنهم من يسير على نهج الأب أو الأخ، ومنهم من يسلك طريقا مختلفة ويتجه لاحتراف لعبة جديدة عما كان عليه السلف الذي شجعه على حب الرياضة، ونستعرض هذه الحكايات حيث يروي أبطالها بعض الأسرار عن احترافهم اللعبة التي بدأها آبائهم وأخواتهم:

عائلة صلاح في الطائرة:

هناك عائلة رياضية في الكرة الطائرة وهم الأشقاء الأربعة لأحمد صلاح نجم كرة الطائرة بالنادي الأهلي وهم هشام ومحمد وياسر صلاح، الذين سبق لهم اللعب في الأهلي، قبل أن يعتزلوا ويستمر هو في الملاعب حتى الآن ويصبح نجم الطائرة الأول في صفوف الأول وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة بمصر والقلعة الحمراء،

حكى أحمد صلاح، كواليس بداياته مع كرة الطائرة وسر تفضيله هذه اللعبة عن أية رياضة أخرى، والتي أصبح الآن أحد أبرز نجومها التاريخيين وعلامة فارقة تاركا بصمة على كل شباك لعبة الطائرة في مصر، مؤكدا أن شقيقه الأكبر هشام صلاح هو من كان سببا في تفضيله لعب الكرة الطائرة، رغم أن بداية شقيقه الأكبر كانت في كرة القدم بنادي المقاولون ولكن نصحه أحد الأصدقاء بلعب كرة الطائرة وبدأها في نادي اتحاد الشرطة في الثمانينات قبل أن ينضم للأهلي عام 1988 من بعدها بدأ اللعبة شقيقي الآخرين ياسر ومحمد ومن بعدهم أنا.

تابع صلاح أنه أصغر أشقائه الأربعة وسبب تفضيل الطائرة أن البيت كله كان يمارس تلك اللعبة والحديث بشكل عام داخل المنزل عن الكرة الطائرة والتحضير للمباريات وهم من أدخلوني في أجواء تلك اللعبة، وأحببتها بسبب أشقائي الثلاثة، وجميعهم اعتزلوا اللعبة وأصبحت أنا اللاعب الوحيد الذي أمارسها حتى الآن، حيث يتولى شقيقي ياسر منصب مدرب قطاع الناشئات في النادي الأهلي ، وسبق ولعب محمد شقيقي في عدة أندية أخرى مثل بتروجت والداخلية.

أحمد صلاح هو الأسطورة المصرية الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ اللعبة داخل مصر برصيد 64 لقب في مسيرته الاحترافية، ما بين 49 لقبا مع الأندية و15 لقابا مع منتخب مصر، وحصل على لقب أفضل لاعب في بطولة إفريقيا للأندية الأخيرة التي توج بها الأهلي.

أحمد صلاح

عائلة اللقاني في الطائرة

وفي الزمالك يوجد عائلة اللقاني، حيث أن محمد اللقاني مدرب فريق رجال الطائرة السابق وأحد رموز الطائرة في الزمالك، والذي سار على نهجه ابنيه أحمد وأشرف، حيث بدأ الأبناء مشوارهما في ناشئي الزمالك، بينما انضم أحمد إلى الأهلي في وقت سابق قادما من طلائع الجيش قبل أن يرحل عنه فيما بعد، فيما لعب أشرف اللقاني للزمالك.

وكشف أشرف اللقاني: "والدي كان يطالبني بألا أعتمد على أنني ابن محمد اللقاني وطالبني بالاجتهاد حتى لا يتحدث أحد عن تواجدي في الزمالك بـ(الواسطة)، وأكملت مشواري مع الزمالك، ووالدي تولى تدريب الفريق الأول وكنت متواجدا مع الفريق الأول منذ 6 سنوات ، وكان يرفض أن أناديه بـ(بابا) داخل الملعب ويعنفني على ذلك، وعندما أطلب منه شيئا أناديه بـ(كابتن محمد)".

محمد اللقاني

عائلة معوض في الكرة الطائرة

ومن ضمن العائلات صاحبة الصيت في ألعاب الصلات عائلة معوض في لعبة الكرة الطائرة ، حيث كانت البداية مع الأب عصام معوض لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق الذى أنجب الثنائي محمد معوض ليبرو الأهلي قبل أن يرحل عن الجزيرة، وشقيقته سارة لاعبة فريق الشمس ، كما توارث اللعبة أبناء شقيقه التوأم "نورا وندى" لاعبتا فريق الكرة الطائرة بالشمس.

وقالت ندى معوض إن ممارسة العائلة للعبة الكرة الطائرة جاء عن طريق الوراثة، مشيرة إلى أن والدها كان يمارس اللعبة و لكنه لم يستكمل المشوار مثل أخيه عصام وأنها أحبت رياضة الكرة الطائرة هي وشقيقتها نورا وراثة عن أولاد عمها عصام، مؤكدا أنها كانت تسمع عن موهبة عمها في هذه اللعبة في صغرها و من بعده نجله محمد حتى سارت على نفس النهج.



محمد معوض محمد معوض

عائلة عابد في الطائرة

عائلة عابد وكبيرها حسن نجم كرة الطائرة السابق بالزمالك والمدير التنفيذي الحالي لاتحاد الطائرة، ونجله سيف عابد الذي بدأ مشواره في الزمالك قبل أن ينضم للأهلي في بداية الموسم الحالي، ويساهم مع الفريق الأحمر في تحقيق الرباعية التاريخية ويسير في اتجاه مغاير لما كان عليه الأب، والأخت سابين عابد التي تلعب في صفوف فريق سيدات طائرة الزمالك، حيث يعيش عابد الأب في حيرة بين انتمائه للأبيض وتشجيعه للأحمر بفضل لعب الابن والابنة لقطبي الكرة المصرية.

وعبر سيف عابد، عن سعادته بخطوة الانضمام للأهلي واصفا إياها بالشرف الكبير لأي لاعب، وأنه يحلم بأن يتوج معه بكل بطولات الموسم وأنه لم يتردد في الموافقة على عرض الأهلي، الذي فضل الانتقال إليه رغم امتلاكه العديد من العروض من أندية محلية وخارجية، لرغبته في كتابة تاريخ جديد، وأن يتواجد مع الفريق وسط مجموعة اللاعبين أصحاب الخبرات والشعبية الكبيرة، ومتحمس للغاية لخوض منافسات الموسم الجديد بقميص الفريق، وأنه شعر بدعم كبير من جانب اللاعبين، كما تلقيت رسائل دعم من الجميع، حتى من ألعب في نفس مراكزهم.

سيف عابد

عائلة الغنام والصافي في السلة

عائلة الغنام هي واحدة من أبرز العائلات الرياضية في كرة السلة ، والتي بدأت من طه الغنام نجم الأهلي السابق ووالد الثنائي طارق الغنام مدير الكرة السابق بفريق رجال سلة الأهلي، ورحاب الغنام نجمة الأهلي السابقة وعضو مجلس إدارة اتحاد السلة الحالي، كما أن رحاب الغنام هي زوجة حمدي الصافي نجم طائرة الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء حاليا، وأبنائه يوسف و حمزة ونور وهم من ناشئي الأهلي .

وعن توارث اللعبة من الآباء للأبناء، أكد حمدي الصافي أن احتراف أبناؤه رياضة الكرة الطائرة لم يكن بمحض الصدفة ، مشيرا إلى أن حب يوسف أبنه الأكبر لاعب فريق 17 سنة بالأهلي للعبة جاء بسبب حضوره اللقاءات معي واستلامه للميداليات مما غرس فيه حب الإنجازات حتى دفعة لممارسة اللعبة، مشيرا على أن نجله حمزة يتمتع بمهارات كبيرة في كرة السلة ورثها من والدته، لكنه فضل ممارسة الكرة الطائرة على نهج والده بالرغم من أنه بدأ مشواره في كرة السلة، وتلعب ابنته الصغيرة نور الكرة الطائرة بالأهلي.

طارق الغنام

عائلة الصباغ في السلة

من القاهرة إلى شط الإسكندرية وتحديدا قلعة الشاطبي، ملوك السلة في مصر نادي الاتحاد السكندري، حيث يوجد طارق الصباغ أحد رموز زعيم الثغر والكرة المصرية ومن بعده مهند الصباغ، وأبناء عمه أحمد وعمرو ومحمد وأدهم الصباغ.

وكشف مهند الصباغ أن جده كان يمارس كرة القدم ويتولى منصب في الاتحاد السكندري، وعمي من بعده لعب سلة، وأبناء عمي أحمد وعمرو ومحمد وأدهم لعبوا السلة وبالتبعية احترفت السلة مثلهم، رغم أن والدي كان يضغط علي للعب كرة القدم.

مهند الصباغ

عائلة السلعاوي في السلة

واحدة من العلامات المضيئة في كرة السلة هي عائلة السلعاوي، والتي يمثلها محمد السلعاوي نجم الأهلي السابق وزوجته وابنيه أحمد ونادين، حيث لعب الابن في الأهلي لعدة سنوات قبل أن ينضم مؤخرا إلى سبورتنج، بينما تستمر الابنة في فريق سيدات السلة بالنادي الأهلي.

من جانبها، قالت نادين السلعاوي: "منذ ولادتي وجدت نفسي في ملعب السلة باعتبار أن والديي لعبوا سلة وكذلك أخواتي الاثنين لعبوا كرة السلة، وبدأت اللعبة بالوراثة وحاولت تقليدهم في التدريبات، وأي أحد كان يراني يؤكد أنني لدي جينات وراثية أخذتها منهم لأنني ولدت داخل ملعب السلة، واستفدت كثيرا من تواجدي مع عائلتي ومن خبراتهم، حيث أن والداي اتجهوا للتدريب بعد اعتزال اللعبة، وكنت أحتاج خبراتهم وهو ما فرق في تكوين شخصيتي بشكل كبير".

نادين السلعاوي

عائلة الجندي في السلة

احدى العائلات البارزة في صالات كرة السلة هي عائلة الجندي التي تضم، شريف الجندي وأبنائه الثلاثة نجم السلة في العصر الذهبي، وأبنائه عمرو الذي يلعب للأهلي حاليا وعاصم وعبد الرحمن يلعبان في صفوف الجزيرة.

عمرو الجندي لاعب الأهلي حاليا والجزيرة سابقا وشقيق عاصم الجندي وعبد الرحمن الجندي، حيث ان عمرو متزوج من كاريمان كردى لاعبة السلة السابقة ، وشقيقه عاصم متزوج من فرح عبد العزيز لاعبة تنس الطاولة.

عمر الجندي

عائلة خيري في السلة

طارق خيري أحد نجوم الأهلي السابقين والمدير الفني لفريق سيدات السلة حاليا، وهو والد مؤمن ومحمد طارق خيري واللذين يلعبا في صفوف الأهلي مع الفريق الأول وفريق الشباب،

وعبر طارق خيري عن سعادته بمواصلة ابنيه لمشواره في الأهلي، ومساهمتهما في تحقيق الألقاب، مؤكدا أنه لا يركز مع الأمور الإيجابية، ولكن ينتقد السلبيات، والأساسيات لديهم في لعبة السلة جيدة، وأوجه لهم النصائح العامة وهم معتادين منذ الصغر على تصحيح المشاكل، وأكون سعيد وفخور بأبنائي.

محمد طارق خيري جيد اللعب في مركز