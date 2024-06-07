شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه كوت ديفوار وديا فى البروفة الأولى لمعسكر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإيفواري في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في بروفة ودية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأن الفريق العاجي منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة حيث خسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فازعلى نظيره العراقي برباعية نظيفة .

ودخل المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني معسكره المغلق بالقاهرة في الأول من الشهر الجاري استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومي 7 و 11 يونيو الجاري بإستاد القاهرة ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى الأولمبياد.

وكان معسكر المنتخب قد انطلق يوم السبت الماضي وتدرب يوميا على مدار الأيام الماضية ويخوض أول ودية له مع كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل بإستاد القاهرة وتقام المباراة الساعة التاسعة مساء .

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي كل من : "حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد نديم، أحمد سيد عبد النبي حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، أسامة فيصل وبلال مظهر".