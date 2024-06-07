شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة تعديل وزيادة عقد كولر بسبب العروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو النادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية بشأن مُطالبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني بتعديل عقده مع النادي وزيادة راتبه حتى يستمر مع الفريق.

وقال مصدر في الأهلي، أن ما تردد في هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق لأن كولر لم يتحدث مع إدارة النادي من قريب أو بعيد بخصوص تعديل عقده ، موضحاً أن الأهلي قام بتعديل وتمديد عقد المدرب السويسري نهاية الموسم الماضي بشكل يُرضي الطرفين.

وتابع المصدر: عقد كولر مُستمر مع الأهلي موسمين قادمين بخلاف الموسم الجاري، وهناك زيادة سنوية في عقد المدير الفني، لذا فأن الأخير لم يطلب تعديل العقد أو زيادة راتبه بحجة وصول عروض خارجية له.



وواصل المصدر : العروض الخارجية تأتي لـ كولر بشكل مُستمر ..مع نهاية الموسم الماضي جاء له عرضاً سعودياً يساوي 8 أضعاف ما يتقاضاه في الأهلي لكنه فضّل البقاء مع القلعة الحمراء لرغبته في مواصلة الإنجازات والبطولات وهو ما تحقق في الفوز بأكثر من بطولة هذا الموسم حتى الأن وقبل نهايته ، حيث توّج بالسوبر المصري وكأس مصر وأخيراً دوري أبطال أفريقيا.

وشدد المصدر على أن العروض الخارجية لا تُغري كولر رغم أنها بمبالغ طائلة لأنه يسعى لمواصلة رحلة المجد في الأهلي ، لذلك فهو لم يطلب أي تعديل أو زيادة في عقده.