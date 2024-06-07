شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حرس الحدود بطلا لكأس مصر للمرة الثانية بتاريخه أمام الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى حرس الحدود فى التتويج بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية فى تاريخه فى مثل هذا اليوم 7 يونيو 2010، بعد ‏فوزه على النادى الأهلى فى مباراة صعبة انتهت بضربات الترجيح بنتيجة (5-‏‏4).‏

كان الوقت الأصلى للمباراة قد انتهى بالتعادل (1-1)، حيث أحرز الحرس هدفا ‏فى الدقيقة 48 وأدرك محمد بركات التعادل للأهلى فى الدقيقة 82 من عمر ‏اللقاء.‏

ووصلت المباراة لضربات الترجيح حيث سجل للحدود أحمد عبد الغنى وأحمد ‏حسن مكى وأحمد عيد عبد الملك وإسلام رمضان وعبد الرحمن فاروق ‏وسجل للأهلي محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة وأحمد ‏حسن فيما أخفق محمد فضل لتنتهي المباراة (5-4). ‏

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".