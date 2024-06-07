هل هناك أزمة داخل منتخب مصر بين حسام حسن وإمام عاشور؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار إمام عاشور، نجم خط وسط الأهلي ومنتخب مصر، جدلا واسعا خلال مباراة الفراعنة وبوركينا فاسو.

وفي أول مهمة رسمية لحسام حسن مع منتخب مصر، حقق منتخب الفراعنة الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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ورصدت عدسات الكاميرات رفض إمام عاشور مصافحة حسام حسن والجهاز الفني للمنتخب بعد استبداله في المباراة.

وبدا نجم الأهلي غير راضٍ عن استبداله، رغم خروجه بداعي الإصابة.

وعقب المباراة، خرج حسام حسن ليكشف مصير إمام عاشور من مواجهة غينيا بيساو المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال "العميد" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بوركينا فاسو: "إمام عاشور اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة وليس في الخلفية".

وأضاف حسن: "لكن الإصابة ليست صعبة، خلال يومين أو 3 حتى المباراة المقبلة سيكون بخير".

يشار إلى أن منتخب مصر ابتعد بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب غينيا بيساو، الذي وصل للنقطة الخامسة بالتعادل مع ضيفه الإثيوبي بدون أهداف.

ويلتقي المنتخب المصري في المباراة المقبلة خارج أرضه أمام غينيا بيساو يوم الإثنين القادم بالجولة الرابعة من التصفيات.