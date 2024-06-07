المغرب تصطدم بـ زامبيا الليلة فى تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب المغرب الأول لكرة القدم بنظيره منتخب زامبيا، مساء اليوم الجمعة على ملعب أدرار فى إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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ويحتل منتخب المغرب صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب زامبيا في المركز الثاني بنفس الرصيد 3 نقاط.

يقع أسود الأطلس في المجموعة الخامسة بالتصفيات والتي تضم كل من زامبيا ومنتخب الكونغو، تنزانيا والنيجر، وكان منتخب إرتيريا سينضم للمجموعة ولكنه أعلن انسحابه.

موعد مباراة المغرب وزامبيا:

وتنطلق صافرة مباراة المغرب وزامبيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا:

وتذاع مباراة المغرب وزامبيا على قناة SSC SPORT 1 HD، بتعليق محمد حسين.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي خاض مباراة واحدة في التصفيات فيما خاص منتخب زامبيا مباراتين.