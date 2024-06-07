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سبورتنج يختتم تدريباته لمواجهة الترسانة اليوم بالترقى

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ياسر رشاد - القاهرة - أختتم الفريق الاول لكرة القدم بنادى سبورتنج تدريباته بقيادة الكابتن أحمد فاروق لمواجهة فريق الترسانة اليوم فى اطار الدورة الرباعية المؤهلة للممتاز والتى تضم ايضا حرس الحدود ومنتخب السويس 

وتقام المباراة فى الخامسة مساء اليوم على ملعب الترسانة وتذاع على قناة اون تايم سبورت 

ويسعى الكابتن احمد فاروق المدير الفنى الى تحقيق حلم الصعود الى دورى الاضواء بعد أن فعل انجاز تاريخى بعمر النادى بالصعود الى دورى الترقى 

ومن المقرر صعود فريق واحد فقط من الفرق المشاركة بالمجموعة الرباعية 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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