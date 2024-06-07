موعد عودة أحمد حمدي للمشاركة مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان عبر برنامجه" ملعب الشمس"، عن موعد سفر" أحمد حمدي" صانع ألعاب الفارس الأبيض لاجراء جراحة الرباط الصليبي.

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أكد ابراهيم:" ان صانع العاب نادي الزمالك" سيسافر خلال الأسبوع المقبل الى ألمانيا، و ذلك لاجراء جراحة الرباط الصليبي.

أضاف محمد ابراهيم:" سيعود حمدي للمشاركة مع نادي الزمالك في الربع الأول من الموسم الجديد، و ان فترة غياب لاعب الوسط ستصل لثمانية أشهر.

و أتم نجم نادي الزمالك السابق:" على المستوى الشخصي اتمنى عودة محمود جنش" للقلعة البيضاء" بل و المشاركة بصفة أساسية و حجز مكان أساسي له رفقة جوزيه جوميز".